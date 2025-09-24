Новости СВО. ВС РФ выбили ВСУ из Переездного, большая часть Купянска уже под контролем наших сил, Трамп нашёл спонсоров России, 24 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 24 сентября Харьковская область, 24 сентября Курская область, 24 сентября Кто спонсирует СВО: версия Трампа Кто отказывается от мирного соглашения Украинские боевики теряют позиции под Северском, в Харьковской области наёмники грабят церкви, президент США сделал очередные заявления по конфликту на Украине — дайджест Life.ru. 23 сентября, 21:07 Армия России продвигается на Северском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Донецкая Народная Республика, 24 сентября

Армия России освободила на Северском направлении село Переездное. Этот населённый пункт находится на юге от Северска. На этом же участке взята под контроль страусиная ферма у Ямполя. В самом посёлке продолжаются бои. В самом Северске постепенно уничтожается инфраструктура ВСУ. Кроме того, пути снабжения вражеской группировки под огневым воздействием.

— Город необходимо брать, чтобы полностью взять под контроль границу между ЛНР и ДНР. На Северск уже наступают с востока — со стороны Верхнекаменского, и с севера — со стороны Серебрянки. Освобождение этого города позволит выйти на Славянск с востока, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 24 сентября 2025 года. Подразделения Южной группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Переездное Донецкой Народной Республики. Фото © telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

ВС РФ также продвигаются у Дерилово. Штурмовики вышли на восточные окраины этого населённого пункта.

Харьковская область, 24 сентября

Министерство обороны отчиталось о боях за Купянск. Большая часть зданий города уже под контролем российских войск. Подразделения ВСУ зажаты в нескольких местах. Среди тех, кто может быть уничтожен, названы предатели из РДК*. В оборонном ведомстве отметили, что киевский режим превратил город в Харьковской области в мощный укрепрайон. Его освобождение даст возможность развивать наступление по другим направлениям, в том числе на Изюм, Чугуев и Волчанск, а также на территорию ДНР.

— Взятие Купянска позволит российским войскам осуществлять продвижение в направлении Славянско-Краматорской агломерации, по стратегически важной дороге, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском, которые являются ключевыми оборонительными позициями ВСУ на Донбассе, — говорится в сообщении.

В Военно-гражданской администрации Харьковской области рассказали, что в Купянске орудуют наёмники из Грузии. Ими разграблена церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

— Командиры теряют контроль, и на поверхность всплывает то, что в обычных условиях пытаются сдерживать — криминальные, мародёрские инстинкты. Этот храм — не просто здание, это слепок русской истории со всеми её этапами развития, — считает уполномоченный по правам человека и ребёнка ВГА Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

Уничтожение дронов на подлёте к нашим боевым порядкам. Ночная работа соединений 1 ТА по зачистке «малого неба» в Харьковской области. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

В общей сложности в боях за Купянск противник уже потерял почти 2000 человек, 36 танков, 137 артиллерийских орудий и миномётов.

Курская область, 24 сентября

Российские лётчики и артиллеристы продолжают уничтожать противника на границе с Курской областью. В Сумской отбиваются контратаки у Алексеевки. Морские пехотинцы наступают у Варачино. Появилась информация, что в 125-й отдельной бригаде ВСУ боевики собираются самовольно покинуть подразделение. Тех, кто должен был ремонтировать технику, переводят в штурмовики, что и вызвало недовольство и желание дезертировать.

Кто спонсирует СВО: версия Трампа

Президент США Дональд Трамп, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, обвинил Китай и Индию в спонсировании специальной военной операции. По его мнению, торговля с Россией позволяет продолжать боевые действия. Вероятно, американский лидер забыл, что его страна покупает уран у Москвы и продаёт украинцам оружие через Европу, чем также стимулирует боевые действия.

— Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, поскольку они не перестают приобретать российскую нефть, — сказал он.

Хозяин Белого дома сделал и другие заявления, в том числе о его личном участии в прекращении многих конфликтов. На это же мероприятие приехал Владимир Зеленский. Примечательно, что в США он прибыл в пиджаке и брюках.

Дональд Трамп назвал Индию и Китай спонсорами конфликта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Кто отказывается от мирного соглашения

Госсекретарь США Марко Рубио недвусмысленно дал понять, кто является виновником продолжения вооружённого конфликта на Украине. В интервью телеканалу NBC он призвал киевский режим согласиться на мир.

— Украинцы должны согласиться на сделку о мире, — заявил Рубио.

Согласно его словам, Вашингтон может покинуть переговорный процесс, хотя для Трампа урегулирование по Украине является одной из приоритетных задач. В это же самое время сам президент США грозит России.

— Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении конфликта, то Соединённые Штаты полностью готовы ввести очень сильный раунд серьёзных пошлин, — утверждает он.

Аналогичные заявления по санкциям он делал уже несколько раз, но до дела так и дошло. При этом Трамп верит, что Украина может вернуться к границам 1991 года.

— Я считаю, что Украина при поддержке Европейского союза находится в положении, чтобы сражаться и вернуть всю свою территорию в прежних границах, — написал президент США в своих социальных сетях после встречи с украинским диктатором.

* признан в России террористической организацией и запрещён

Авторы Даниил Черных