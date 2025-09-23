Кладбище для ВСУ: Раскрыты потери Киева в боях за «третью столицу Украины»
Минобороны: ВСУ за месяц потеряли в Купянске 1800 военных и 36 танков
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kibri_ho
За последний месяц в ходе боевых действий в районе Купянска украинская сторона понесла значительные потери. По данным Минобороны РФ, ВСУ лишились более 1800 человек, 36 танков и иной бронетехники, а также двух пусковых установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, было утрачено 137 артиллерийских орудий и миномётов.
Там же отметили, что подразделения группировки «Запад» продолжают освобождать город и сейчас контролируют 5667 зданий из 8667, находящихся в Купянске.
«Как и многие другие крупные города на Харьковщине, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. Украинские войска установили огневой контроль над подступами к городу, включая ключевые дороги и переправы через реку Оскол», — добавили в Минобороны.
Напомним, ранее Минобороны РФ официально сообщило, что российские бойцы находятся в центре Купянска. В подтверждение этому было опубликовано видео с дрона. В конце августа начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что российские силы практически окружили Купянск в Харьковской области, взяв под контроль примерно половину города. Военный эксперт раскрыл, как Армии России удалось взять в клещи Купянск, который называют «третьей столицей Украины»