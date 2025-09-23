Кладбище для ВСУ: Раскрыты потери Киева в боях за «третью столицу Украины»

За последний месяц в ходе боевых действий в районе Купянска украинская сторона понесла значительные потери. По данным Минобороны РФ, ВСУ лишились более 1800 человек, 36 танков и иной бронетехники, а также двух пусковых установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, было утрачено 137 артиллерийских орудий и миномётов.

Там же отметили, что подразделения группировки «Запад» продолжают освобождать город и сейчас контролируют 5667 зданий из 8667, находящихся в Купянске.