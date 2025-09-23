Интервидение
23 сентября, 12:27

Ключ к Донбассу: Российские военные оценили значимость скорого освобождения Купянска

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Минобороны России заявило, что освобождение Купянска станет важным этапом в ходе спецоперации.

По данным ведомства, город является ключевым логистическим узлом, через который проходят железнодорожные станции Купянск-Узловая и Купянск-Сортировочный, а также стратегические трассы Т-2109 и Р-07. Именно через Купянск снабжается крупная группировка ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

Взятие города, отметили в Минобороны, позволит российским войскам продвинуться в направлении Славянско-Краматорской агломерации. Эти города считаются главными оборонительными позициями украинских войск на Донбассе.

«Взятие Купянска ускорит установление контроля над Славянском и Краматорском», — говорится в сообщении ведомства.

Купянск до 2022 года был одним из крупнейших железнодорожных узлов Харьковской области, связывающим Донбасс с центральной и северной Украиной. В городе базировались склады, ремонтные предприятия и крупные перевалочные станции. Контроль над этим населённым пунктом позволяет существенно менять баланс снабжения на фронте: для ВСУ он играет ту же роль, что Изюм или Лиман в начале конфликта.

Российские войска заблокировали бойцов РДК* и спецназа ГУР Украины в Купянске
Марина Фещенко
