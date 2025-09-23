Новости СВО. Армия России освободила Калиновское, названы сроки начала боёв за Гуляйполе, Зеленский готовит ВСУ к отправке за границу, 23 сентября Оглавление Донецкая Народная Республика, 23 сентября Днепропетровская область, 23 сентября Запорожская область, 23 сентября Курская область, 23 сентября Зеленский собрался отправить ВСУ за границу Париж хочет вернуть Киев к переговорам Российские войска наступают в Днепропетровской и Запорожской областях, Киев готовит моряков к сражениям, Макрон заговорил про переговоры — дайджест Life.ru. 22 сентября, 21:07 Армия России продвигается у Дружковки. Обложка © ТАСС / АМ / Александр Река

Донецкая Народная Республика, 23 сентября

Поступает информация, что ВС РФ полностью овладели селом Красный Лиман на Красноармейском (Покровском) направлении. Продолжаются бои у Софиевки и Родинского, а также за Никаноровку и Новое Шахово. Идут атаки на Владимировку. Из этого населённого пункта противник пытается проводить свои контратаки.

Продолжается уничтожение ВСУ на дороге от Константиновки до Дружковки. Примечательно, что российские дроноводы здесь выбирают цели. Военкор Евгений Поддубный рассказал, как операторы БПЛА успели идентифицировать украинских волонтёров и пролетели мимо них.

— Секунды, и дрон уходит от автомобиля в поисках другой цели. Военной. Через несколько сотен метров такая цель была обнаружена. И это в то время, когда украинские дроны десятками бьют по гражданским в российских регионах, — сообщил он.

Днепропетровская область, 23 сентября

Российские войска продолжают наступать в Днепропетровской области. Подразделениям ВС РФ удалось выбить ВСУ из Калиновского. Группировка войск «Восток» продолжает укрепляться на территории региона.

— Плацдарм Российской армии на территории противника продолжает расширяться. На сегодняшний день под нашим контролем находятся 14 населёнников на Днепропетровщине <…> Расширение плацдарма создаёт предпосылки для захода на Гуляйполе, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 23 сентября 2025 года. Армия России освободила Калиновское. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запорожская область, 23 сентября

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает о боях в Новогригоровке. Под контролем наших штурмовиков уже находится восточная часть села. Войска приближаются к реке Янчур, на которой у ВСУ находится линия обороны.

— Чтобы остановить здесь наше наступление, противнику нужны хорошие резервы. А их на все участки, очевидно, нет. А значит, бои за Гуляйполе можно ожидать уже этой осенью, — считает Подоляка.

Российский дрон не ударил украинских гуманитарщиков на трассе Константиновка – Дружковка. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Этот участок фронта вызывает опасения в европейской прессе. Myśl Polska пишет, что украинцы ошиблись с постройкой укреплений. Киев рассчитывал на наступление с юга, но оно идёт с востока.

— Если в течение следующих двух недель украинское командование не направит на границы Запорожья, Днепропетровской области и ДНР существенное подкрепление из свежих, отдохнувших частей, фронт на Запорожье посыпется и генерал Иванаев выйдет в тыл ключевой украинской крепости на этом участке — к городу Гуляйполе, — говорится в материале.

Курская область, 23 сентября

ВСУ перестали наступать на территорию Курской области. Активных действий у Тёткина не зафиксировано. ВСУ пытаются атаковать в Сумской области, но сил для этого, похоже, недостаточно. Например, в 80-й отдельной бригаде нехватка личного состава достигает 60%. В свою очередь, российские морпехи продвигаются у Варачина.

Зеленский собрался отправить ВСУ за границу

Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект, регламентирующий отправку подразделений ВСУ за границу. На данный момент речь идёт об обучении их на территории Турции и Великобритании. Предполагается, что там они получат знания по управлению кораблями. В Турцию отправится экипаж корвета ВМС «Гетман Иван Мазепа». Это судно было спущено на воду в 2022 году — и до сих пор на плаву.

Париж хочет вернуть Киев к переговорам

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS заявил, что его страна и союзники продолжат поддерживать Украину, но нужны переговоры.

— Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы вернуть их за стол переговоров, — сказал Макрон.

Он утверждает, что на переговорах должны решиться вопросы территорий, гарантии безопасности, а также итоговое мирное соглашение. При этом почему-то Макрон желает введения новых санкций против России, хотя Москва регулярно заявляет о готовности к диалогу.

