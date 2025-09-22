Бойцы «Востока» прорвали оборону ВСУ и выбили противника из Калиновского в Днепропетровской области
Российские военные в зоне СВО освободили населённый пункт Калиновское в Днепропетровской области. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Взять населённый пункт под контроль удалось благодаря продвижению группировки войск ВС РФ «Восток» вглубь обороны противника.
Ранее российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки. Также стало известно о новых успехах Армии России в ДНР и Запорожской области. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ освободили село Муравка, что близ Красноармейска (Покровска), а в Запорожье под контроль российских подразделений перешла Новоивановка.