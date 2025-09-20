Россия освободила село в Днепропетровской области после взятия 6 тысяч ВСУшников в клещи
Армия России освободила Берёзовое в Днепропетровской области
Обложка © Telegram / Минобороны России
Группа войск «Восток» Армии России освободила населённый пункт Берёзовое во время боевых действий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 сентября.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берёзовое Днепропетровской области», — сказано в публикации.
Накануне стало известно о новых успехах Армии России в ДНР и Запорожской области. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ освободили село Муравка, что близ Красноармейска (Покровска), а в Запорожье под контроль российских подразделений перешла Новоивановка. Также российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки.