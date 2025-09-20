Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 сентября, 09:28

Россия освободила село в Днепропетровской области после взятия 6 тысяч ВСУшников в клещи

Армия России освободила Берёзовое в Днепропетровской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Группа войск «Восток» Армии России освободила населённый пункт Берёзовое во время боевых действий в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 20 сентября.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Берёзовое Днепропетровской области», — сказано в публикации.

580 БПЛА и 40 ракет: Россия обрушила на Украину одну из самых масштабных атак за СВО
580 БПЛА и 40 ракет: Россия обрушила на Украину одну из самых масштабных атак за СВО

Накануне стало известно о новых успехах Армии России в ДНР и Запорожской области. Так, в Донецкой Народной Республике ВС РФ освободили село Муравка, что близ Красноармейска (Покровска), а в Запорожье под контроль российских подразделений перешла Новоивановка. Также российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов ВСУ в районе Новопавловки.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar