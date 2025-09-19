Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 08:34

ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов противника в районе Новопавловки. Об этом сообщает Mash

ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области. Видео © Telegram/Mash

В Новопавловке расположены подразделения операторов дронов и аэромобильная бригада, из этого населённого пункта ВСУ пытались тормозить наступление ВС РФ. Однако наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.

Взятие Новопавловки откроет российским бойцам дорогу к Днепру.

Разбитые БТР, сгоревшие деревья: Серебрянский лес сняли на видео после изгнания ВСУ
Разбитые БТР, сгоревшие деревья: Серебрянский лес сняли на видео после изгнания ВСУ

А в середине сентября стало известно, что российские военные совершили бросок и углубились в оборону противника на 1 километр на Харьковском направлении, возле села Амбарное украинские военнослужащие попали в окружение, началась ликвидация противника.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar