Российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов противника в районе Новопавловки. Об этом сообщает Mash

ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области. Видео © Telegram/Mash

В Новопавловке расположены подразделения операторов дронов и аэромобильная бригада, из этого населённого пункта ВСУ пытались тормозить наступление ВС РФ. Однако наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.

Взятие Новопавловки откроет российским бойцам дорогу к Днепру.