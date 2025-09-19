ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области
Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска организовали первый полукотёл в Днепропетровской области, окружив около 6 тысяч бойцов противника в районе Новопавловки. Об этом сообщает Mash
ВС РФ организовали первый полукотёл в Днепропетровской области. Видео © Telegram/Mash
В Новопавловке расположены подразделения операторов дронов и аэромобильная бригада, из этого населённого пункта ВСУ пытались тормозить наступление ВС РФ. Однако наши бойцы отбросили противника от Зелёного Гая, ведут бои в западной части Искры и продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку, а с противоположной стороны идут встречные бом у села Муравка.
Взятие Новопавловки откроет российским бойцам дорогу к Днепру.
А в середине сентября стало известно, что российские военные совершили бросок и углубились в оборону противника на 1 километр на Харьковском направлении, возле села Амбарное украинские военнослужащие попали в окружение, началась ликвидация противника.