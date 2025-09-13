Единый день голосования
13 сентября, 09:19

Наши парни захлопнули «адский котёл» вокруг двух бригад ВСУ после броска на 1 километр

Российские военные совершили бросок и углубились в оборону противника на 1 километр на Харьковском направлении, часть украинской армии попала в окружение. Об этом рассказали авторы проекта «Северный ветер», освещающие успехи подразделений ВС РФ Северной группировки.

«На участке фронта Меловое-Хатнее, отразив атаку противника, «северяне» перешли в контрнаступление, продвинулись на 1000 метров и существенно расширили зону безопасности у российской границы», — говорится в тексте.

В ходе продвижения уничтожены три боевые группы противника. А возле харьковского села Амбарное украинские военнослужащие попали в окружение, началась ликвидация противника. Речь идёт о 143 отдельной механизированной бригаде, усиленной солдатами 114-й отдельной бригады теробороны Украины.

Ранее командир российского отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг рассказал, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен офицеров Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины во время боёв на Запорожском фронте.

Татьяна Миссуми
