Российские военные совершили бросок и углубились в оборону противника на 1 километр на Харьковском направлении, часть украинской армии попала в окружение. Об этом рассказали авторы проекта «Северный ветер», освещающие успехи подразделений ВС РФ Северной группировки.

«На участке фронта Меловое-Хатнее, отразив атаку противника, «северяне» перешли в контрнаступление, продвинулись на 1000 метров и существенно расширили зону безопасности у российской границы», — говорится в тексте.

В ходе продвижения уничтожены три боевые группы противника. А возле харьковского села Амбарное украинские военнослужащие попали в окружение, началась ликвидация противника. Речь идёт о 143 отдельной механизированной бригаде, усиленной солдатами 114-й отдельной бригады теробороны Украины.