Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен офицеров Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины во время боёв на Запорожском фронте. Об этом в беседе рассказал командир российского отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — сказал военный РИА «Новости».

По его словам, у офицеров ГУР Украины не осталось иного выхода кроме сдачи в плен после операции российских военнослужащих, выманивших противника на контролируемые ими позиции.