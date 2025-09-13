Единый день голосования
13 сентября, 06:21

Российские десантники заманили в засаду и взяли в плен группу офицеров ГУР Украины

Офицеры ГУР Украины сдались в плен ВС России на Запорожском фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Martin Hibberd

Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) России взяли в плен офицеров Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины во время боёв на Запорожском фронте. Об этом в беседе рассказал командир российского отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг.

«Недавно были очередные сдававшиеся в плен. Из них даже были офицеры подразделений ГУР», — сказал военный РИА «Новости».

По его словам, у офицеров ГУР Украины не осталось иного выхода кроме сдачи в плен после операции российских военнослужащих, выманивших противника на контролируемые ими позиции.

«Обезглавленную» бригаду ВСУ возглавил командир сдавшегося в плен подразделения
Ранее Life.ru рассказывал, как российским десантникам пришлось спасать желавшего сдаться в плен украинца, которого пытались убить сослуживцы. Дрон ВС РФ указывал дорогу до позиций, пока украинские беспилотники преследовали бойца ВСУ.

