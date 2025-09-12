Мессенджер MAX
12 сентября, 08:51

«Обезглавленную» бригаду ВСУ возглавил командир сдавшегося в плен подразделения

Обложка © president.gov.ua

На Украине стали назначить командирами в ВСУ «провальных» военных, за неимением других вариантов на фоне дефицита кадров. Так, командиром 115-й бригады украинской армии стал подполковник Сейдамет Османов, который до этого служил в 36-й бригаде морской пехоты (ОБрМП), массово сложившей оружие в Мариуполе.

Как пишет проект «Оперативный простор», предыдущий командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Билык потерял свою должность из-за огромных потерь среди личного состава и поражения в боях с ВС РФ на рубеже Боровская Андреевка — Зелёный Гай. Вместо него руководство бригадой взял Сейдамет Османов, командовавший плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Его подразделение массово сдалось в плен в Мариуполе в 2022 году и с того момента просто перестало существовать.

Главком ВСУ в ярости: Сырский пожаловался на глубину российских ударов
Ранее сапёр расчёта FPV 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Марио сообщил, что на Запорожском направлении ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава и ударных беспилотников. Особое внимание Марио обратил на появление в рядах противника бойцов старшего возраста, явно не имеющих достаточной подготовки.

Татьяна Миссуми
