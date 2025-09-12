На Украине стали назначить командирами в ВСУ «провальных» военных, за неимением других вариантов на фоне дефицита кадров. Так, командиром 115-й бригады украинской армии стал подполковник Сейдамет Османов, который до этого служил в 36-й бригаде морской пехоты (ОБрМП), массово сложившей оружие в Мариуполе.

Как пишет проект «Оперативный простор», предыдущий командир 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дениса Билык потерял свою должность из-за огромных потерь среди личного состава и поражения в боях с ВС РФ на рубеже Боровская Андреевка — Зелёный Гай. Вместо него руководство бригадой взял Сейдамет Османов, командовавший плачевной 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Его подразделение массово сдалось в плен в Мариуполе в 2022 году и с того момента просто перестало существовать.