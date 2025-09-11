Главком ВСУ в ярости: Сырский пожаловался на глубину российских ударов

Россия увеличивает глубину ударов с помощью беспилотников, и для защиты Украине нужно усиливать радиоэлектронные средства борьбы. Об этом в своих соцсетях сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

«Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы», — написал он.

Для эффективного противодействия российским дронам Украина должна наращивать мощности подразделений радиоэлектронной борьбы. Главком ВСУ подчеркнул, что современная война требует адаптации и усиления технических возможностей.