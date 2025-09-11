Главком ВСУ в ярости: Сырский пожаловался на глубину российских ударов
Обложка © ТАСС / ЕРА
Россия увеличивает глубину ударов с помощью беспилотников, и для защиты Украине нужно усиливать радиоэлектронные средства борьбы. Об этом в своих соцсетях сообщил главком ВСУ Александр Сырский.
«Противник наращивает глубину поражения с помощью БПЛА. Это требует усиления наших подразделений радиоэлектронной борьбы», — написал он.
Для эффективного противодействия российским дронам Украина должна наращивать мощности подразделений радиоэлектронной борьбы. Главком ВСУ подчеркнул, что современная война требует адаптации и усиления технических возможностей.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в зоне СВО подразделения группировки «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежавший ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований превысили 520 человек.