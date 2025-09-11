Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 сентября, 10:26

Выследили и накрыли: Украинский Leopard стал добычей бойцов «Центра» в зоне СВО

Группировка ВС РФ Центр ликвидировала украинский танк Leopard

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M2M_PL

В течение последних суток в зоне специальной военной операции подразделения группировки «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежавший ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 11 сентября.

«Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ», — говорится в сообщении.

Удары российских войск нанесли серьёзный ущерб противнику. В дополнение к уничтоженному танку Leopard были поражены боевая бронированная машина, несколько автомобилей и артиллерийское орудие.

Российские дроноводы поджарили украинский Leopard, стрелявший по домам в Красноармейске — видео возмездия

Ранее сообщалось, что российские силы установили огневой контроль над ключевым участком дороги между Херсоном и Николаевом. Трасса на Николаев и дорога на Белозёрку находятся под наблюдением дронов, из-за чего ВСУ больше не решаются перемещаться по этим направлениям.

Милена Скрипальщикова
