В течение последних суток в зоне специальной военной операции подразделения группировки «Центр» уничтожили немецкий танк Leopard, принадлежавший ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 11 сентября.

Удары российских войск нанесли серьёзный ущерб противнику. В дополнение к уничтоженному танку Leopard были поражены боевая бронированная машина, несколько автомобилей и артиллерийское орудие.

Ранее сообщалось, что российские силы установили огневой контроль над ключевым участком дороги между Херсоном и Николаевом. Трасса на Николаев и дорога на Белозёрку находятся под наблюдением дронов, из-за чего ВСУ больше не решаются перемещаться по этим направлениям.