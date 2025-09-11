Сальдо: ВС РФ установили огневой контроль над дорогой Херсон — Николаев

Российские силы взяли под огневой контроль ключевой участок дороги между Херсоном и Николаевом. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Мы держим под контролем небо над трассой на Николаев и дорогу на Белозёрку. Работают дроны, постоянно. ВСУ по этим направлениям уже не двигаются — для них слишком опасно», — передаёт слова Сальдо РИА «Новости».

По словам губернатора, в качестве альтернативного маршрута Вооружённые силы Украины (ВСУ) используют объездной путь через Снигирёвку.