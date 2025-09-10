Мессенджер MAX
10 сентября, 12:25

МО РФ: Нанесён массированный высокоточный удар по объектам ВПК на западе Украине

ВС России в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по территории Западной Украины. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Были поражены объекты в Житомирской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях, а также во Львове и Виннице.

«Сегодня ночью Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов», — говорится в сообщении.

Российские военные задействовали оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

