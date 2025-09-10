Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
10 сентября, 12:16

ВС РФ ударили по цехам бронетанкового и авиазавода во Львове

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В ходе ночного удара высокоточным оружием и беспилотниками ВС РФ поразили цеха Львовского бронетанкового завода, а также Львовского авиазавода ЛДАРЗ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, предприятия находились на окраинах Львова. Бронетанковый завод проводил ремонт и модернизацию техники для ВСУ, а авиазавод ЛДАРЗ производил дроны большой дальности и ремонтировал боевые самолёты.

Это заявление МО РФ появилось на фоне обвинений Польши в отношении России в нарушении воздушного пространства. Так, в Варшаве заявили, что в ночь с 9 на 10 сентября в страну проникли 19 беспилотников. Из-за этого в небо поднималась боевая авиация ВВС Польши и НАТО. Премьер Дональд Туск созвал экстренное совещание правительства, заявив, что дроны российские, но не предоставив доказательств. При этом в Белоруссии заявили, что ночью сбили часть БПЛА, залетевших в воздушное пространство страны с Украины. В Кремле к обвинениям Варшавы отнеслись спокойно, заявив, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Москву во всевозможных провокациях.

BannerImage
Александра Вишнякова
