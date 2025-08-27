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Опубликовано 27 августа 2025, 15:09

Российские дроноводы поджарили украинский Leopard, стрелявший по домам в Красноармейске — видео возмездия

Военкор Коц: Уничтожен танк Leopard ВСУ, стрелявший по домам в Красноармейске

Обложка © Telegram / Kotsnews

Обложка © Telegram / Kotsnews

Российские военные ликвидировали немецкий танк Leopard ВСУ бригады «Анна Киевская». Эта машина обстреливала жилые многоэтажки в Красноармейске (Покровске), находящемся в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца.

Уничтожение танка Leopard в Красноармейске. Видео © Telegram / Kotsnews

По его словам, бойцы поблагодарили авторов репортажа — именно благодаря кадрам с противоположной стороны удалось установить маршруты передвижения этого танка, который вёл огонь по гражданским домам. В результате его смогли засечь на одной из городских улиц и нанести удар.

Ранее военкор обнародовал видео, где экипаж танка стреляет по жилым кварталам в черте города. На записи видно, как снаряды поражают многоэтажные здания, причиняя им разрушения.

Кроме того, в сеть попали кадры уничтожения другого замаскированного Leopard в районе Купянска Харьковской области. Тогда подбить технику помогли удар с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» и атака с помощью FPV-дронов.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российский дрон ударом в «уязвимое место» вывел из строя немецкий Leopard под Сумами. Отличился FPV-беспилотник «Рубикон».

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Никита Никонов
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