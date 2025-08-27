Российские дроноводы поджарили украинский Leopard, стрелявший по домам в Красноармейске — видео возмездия

Российские военные ликвидировали немецкий танк Leopard ВСУ бригады «Анна Киевская». Эта машина обстреливала жилые многоэтажки в Красноармейске (Покровске), находящемся в Донецкой Народной Республике. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале военного корреспондента Александра Коца.

Уничтожение танка Leopard в Красноармейске. Видео © Telegram / Kotsnews

По его словам, бойцы поблагодарили авторов репортажа — именно благодаря кадрам с противоположной стороны удалось установить маршруты передвижения этого танка, который вёл огонь по гражданским домам. В результате его смогли засечь на одной из городских улиц и нанести удар.

Ранее военкор обнародовал видео, где экипаж танка стреляет по жилым кварталам в черте города. На записи видно, как снаряды поражают многоэтажные здания, причиняя им разрушения.