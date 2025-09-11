Экипаж танка Т-72 Б3М группировки войск «Днепр» уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии, в составе которой были грузинские наёмники с арбалетами и луками. Об этом рассказал командир боевой машины с позывным Депутат.

«Заходили через посты, со стороны Орехова, ДРГ противника, грузин. Грузинские наёмники. Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. И всё. Начали заходить в посадку, где наши БПЛА обнаружили их», — сказал он РИА «Новости».

По словам танкиста, противники были уничтожены огнём с закрытых позиций при поддержке артиллерии. Военный подчеркнул, что украинские формирования на этом направлении деморализованы и действуют небольшими группами, не имея значительных сил. Он отметил, что позиции ВСУ находятся под постоянным контролем российских подразделений, что лишает их возможности продвигаться с любого направления.