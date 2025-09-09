Социопаты, психопаты и убийцы: Наёмники едут на Украину ради «человеческого сафари»
Наемник из США Рид рассказал о психопатах и убийцах в рядах ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DreamSlamStudio
Командование ВСУ набирает в ряды наёмников «всякий сброд» вроде социопатов, психопатов и людей с жаждой убийств. Об этом рассказал американский наёмник Бенджамин Рид, заочно осуждённый в ДНР на 14 лет.
По его словам, в Интернациональный легион попадал и неонацисты и другие «мерзкие типы». Там же служил соотечественник Рида Крэйг Лэнг, которого в США разыскивали по подозрению в двойном убийстве. Сам Рид заявил, что не выдержал таких порядков и уехал с Украины.
«Там есть парни, у которых, например, были бюрократические или дисциплинарные проблемы на службе, а они хотели её продолжить. И для них это возможность. Есть социопаты, есть психопаты, которые хотят убивать людей, а их единственная мотивация — «человеческое сафари» в Восточной Европе», — добавил он в интервью Марии Бутиной для ТАСС.
Рид воевал на стороне ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года, в том числе был инструктором по тактической медицине, служил стрелком в Нормандской бригаде и был оператором дронов в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины. Сейчас Рид объявлен в международный розыск.
Ранее Рид также рассказывал, что в подразделениях ВСУ он столкнулся с пьянством, хаосом и безнаказанностью. По его словам, многие иностранные бойцы и украинские военнослужащие приехали воевать ради «охоты на людей», а командование закрывало на это глаза.