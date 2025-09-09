Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 08:50

Социопаты, психопаты и убийцы: Наёмники едут на Украину ради «человеческого сафари»

Наемник из США Рид рассказал о психопатах и убийцах в рядах ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DreamSlamStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DreamSlamStudio

Командование ВСУ набирает в ряды наёмников «всякий сброд» вроде социопатов, психопатов и людей с жаждой убийств. Об этом рассказал американский наёмник Бенджамин Рид, заочно осуждённый в ДНР на 14 лет.

По его словам, в Интернациональный легион попадал и неонацисты и другие «мерзкие типы». Там же служил соотечественник Рида Крэйг Лэнг, которого в США разыскивали по подозрению в двойном убийстве. Сам Рид заявил, что не выдержал таких порядков и уехал с Украины.

«Там есть парни, у которых, например, были бюрократические или дисциплинарные проблемы на службе, а они хотели её продолжить. И для них это возможность. Есть социопаты, есть психопаты, которые хотят убивать людей, а их единственная мотивация «человеческое сафари» в Восточной Европе», — добавил он в интервью Марии Бутиной для ТАСС.

Рид воевал на стороне ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года, в том числе был инструктором по тактической медицине, служил стрелком в Нормандской бригаде и был оператором дронов в Интернациональном легионе территориальной обороны Украины. Сейчас Рид объявлен в международный розыск.

Наёмник Рид рассказал о казни пленных россиян бойцами Chosen Company
Наёмник Рид рассказал о казни пленных россиян бойцами Chosen Company

Ранее Рид также рассказывал, что в подразделениях ВСУ он столкнулся с пьянством, хаосом и безнаказанностью. По его словам, многие иностранные бойцы и украинские военнослужащие приехали воевать ради «охоты на людей», а командование закрывало на это глаза.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar