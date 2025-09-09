Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 22:45

Неонацисты и маргиналы: Закончивший с ВСУ американский наёмник раскрыл правду о солдатах на Украине

Американский наёмник Рид: В ВСУ служат неонацисты и убийцы, охотящиеся на людей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Бывший американский наёмник Бенджамин Рид, известный как Бенджамин Велкро, раскрыл подробности своей службы в подразделениях ВСУ, состоявших, по его словам, из неонацистов и маргиналов с криминальным прошлым. В интервью он признался, что лично участвовал в пытках и убийствах.

Рид, ранее работавший в скандально известной ЧВК Blackwater, служил в различных подразделениях ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года, и столкнулся с пьянством, хаосом и безнаказанностью. По его словам, многие иностранные бойцы и украинские военнослужащие приехали воевать ради «охоты на людей», а командование закрывало на это глаза.

После очередного конфликта наёмник покинул подразделение и уехал в Таиланд, приводит его слова ТАСС. В настоящее время он находится в международном розыске и заочно приговорён судом Донецкой Народной Республики к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении военных преступлений. В своих открытых заявлениях Рид утверждал, что его целью было держать Россию в страхе и добиваться её ослабления.

«Северяне» уничтожили идейного нациста из спецподразделения ГУР «Тимур»
«Северяне» уничтожили идейного нациста из спецподразделения ГУР «Тимур»

Ранее Life.ru сообщал, что колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро был заочно приговорён к 14 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным следствия, в 2023 году он заключил контракт с 59-й бригадой ВСУ, прошёл военную подготовку и за денежное вознаграждение участвовал в боях против российских военнослужащих.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar