Бывший американский наёмник Бенджамин Рид, известный как Бенджамин Велкро, раскрыл подробности своей службы в подразделениях ВСУ, состоявших, по его словам, из неонацистов и маргиналов с криминальным прошлым. В интервью он признался, что лично участвовал в пытках и убийствах.

Рид, ранее работавший в скандально известной ЧВК Blackwater, служил в различных подразделениях ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года, и столкнулся с пьянством, хаосом и безнаказанностью. По его словам, многие иностранные бойцы и украинские военнослужащие приехали воевать ради «охоты на людей», а командование закрывало на это глаза.

После очередного конфликта наёмник покинул подразделение и уехал в Таиланд, приводит его слова ТАСС. В настоящее время он находится в международном розыске и заочно приговорён судом Донецкой Народной Республики к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в совершении военных преступлений. В своих открытых заявлениях Рид утверждал, что его целью было держать Россию в страхе и добиваться её ослабления.