Военнослужащие Северной группировки войск ВС РФ нейтрализовали Александра Матлая, известного как «Макларен», который являлся приверженцем нацистской идеологии и служил в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Тимура». Об этом сообщает ТАСС от представителей российских силовых структур,

По информации, полученной агентством ТАСС от представителей российских силовых структур, Матлай был ликвидирован в ходе операции по пресечению деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе Волчанска.

Примечательно, что Матлай уже попадал в российский плен в мае 2024 года. После этого он был возвращён Украине в рамках одного из обменов военнопленными. Тем не менее, по заявлению собеседника агентства, солдат вновь вступил в ряды Вооружённых сил Украины, присоединившись к тому же подразделению «Тимура» ГУР МОУ. В архивных видеоматериалах, предоставленных ТАСС, Матлай ранее признавался в том, что открывал огонь по мобилизованным украинским солдатам, отступавшим с позиций.

Полгода назад в зоне СВО погиб нацист из Австрии, воевавший на стороне ВСУ. На его униформе присутствовала нашивка, выполненная в стилистике эмблемы «Misanthropic Division». Эта организация определяется как экстремистская сеть, имеющая представительства примерно в 20 странах мира и основанная в 2014 году лидерами национального батальона «Азов»*. Кроме того, было указано на предполагаемую причастность бойцов «Misanthropic Division» к убийству героя ДНР Арсена Павлова.