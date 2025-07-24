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Регион
24 июля, 14:41

В России заочно осудили на 14 лет колумбийского наёмника ВСУ

СК РФ: Наёмника из Колумбии Фореро заочно осудили на 14 лет колонии

Колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро. Обложка © Telegram / Следком

Колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро. Обложка © Telegram / Следком

Колумбийский наёмник Ванегас Стивен Рене Фореро был заочно осуждён за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, он приговорён к 14 годам лишения свободы.

Следствие установило, что в 2023 году он заключил контракт, поступив на службу в состав 59-й отдельной мотопехотной бригады Сухопутных войск ВСУ. Прошёл курс военно подготовки и получил необходимое обмундирование. За денежное вознаграждение Фореро принимал участие в боевых действиях против военнослужащих России и выполнял иные приказы командования.

Фореро признали виновным в совершении преступления предусмотренного статьёй «Участие наёмника в вооруженном конфликте». Суд заочно приговорил его к 14 лет годам свободы в исправительной колонии строгого режима. Он объявлен в международный розыск.

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Ранее стало известно, что в Сумской области были замечены бразильские и колумбийские наёмники. Они действуют в интересах 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, с которой ранее заключили контракт. Иностранцы принимают активное участие в боевых действиях.

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Юлия Сафиулина
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