Наёмник Рид рассказал о казни пленных россиян бойцами Chosen Company

Американский наёмник Бенджамин Рид рассказал о военных преступлениях, совершённых формированием Chosen Company («Избранная рота»), в составе которого он воевал на Украине. В интервью Марии Бутиной для ТАСС он заявил, что в октябре 2023 года под Первомайском наёмники расстреляли группу российских пленных.

По словам Рида, одного из командиров, известного под позывным «Зевс», обвинили в том, что он выстроил военнопленных в шеренгу и приказал казнить их. Наёмник отметил, что подобные случаи были не единичными: немецкий медик Каспар Гроссе, служивший в Chosen Company, фиксировал в дневнике эпизоды расправ над пленными, в том числе казни выстрелами в голову.

Рид также рассказал, что пытался получить разъяснения от вербовщиков, но вместо чётких инструкций услышал лишь фразу о том, что «если пленные не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией, их можно казнить».