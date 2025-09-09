Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Регион
9 сентября, 08:32

Наёмник Рид рассказал о казни пленных россиян бойцами Chosen Company

Американский наёмник Бенджамин Рид рассказал о военных преступлениях, совершённых формированием Chosen Company («Избранная рота»), в составе которого он воевал на Украине. В интервью Марии Бутиной для ТАСС он заявил, что в октябре 2023 года под Первомайском наёмники расстреляли группу российских пленных.

По словам Рида, одного из командиров, известного под позывным «Зевс», обвинили в том, что он выстроил военнопленных в шеренгу и приказал казнить их. Наёмник отметил, что подобные случаи были не единичными: немецкий медик Каспар Гроссе, служивший в Chosen Company, фиксировал в дневнике эпизоды расправ над пленными, в том числе казни выстрелами в голову.

Рид также рассказал, что пытался получить разъяснения от вербовщиков, но вместо чётких инструкций услышал лишь фразу о том, что «если пленные не сдаются в строжайшем соответствии с Женевской конвенцией, их можно казнить».

Ранее стало известно, что киевское руководство требует от украинских солдат уродовать лица мёртвых иностранных наёмников до неузнаваемости, чтобы скрыть количество погибших легионеров в рядах ВСУ.

Новости СВО. ВС РФ давят ВСУ на севере ДНР, зажимают Ямполь в клещи, теснят под Купянском, Зеленский заявляет о победе, 9 сентября
BannerImage

Обложка © Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Марина Фещенко
