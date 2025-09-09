Новости СВО. ВС РФ давят ВСУ на севере ДНР, зажимают Ямполь в клещи, теснят под Купянском, Зеленский заявляет о победе, 9 сентября Оглавление Наступление на севере ДНР: ВС РФ взяли Заречное и вышли на подступы к Ямполю Контрнаступление под Курском: ВСУ отброшены от границы, освобождена Юнаковка Штурм Купянска: российская армия закрепляется на новых позициях Заявление Зеленского о победе Украины: «Выживание – это наша победа» Побег Кулебы: бывшие чиновники бегут из Украины из-за запретов Зеленского Орбан заявил о планах ЕС по разделу Украины на три зоны Украинские подразделения теряют позиции у Красного Лимана и Северска, ВС РФ продвигаются по Купянску, Орбан предсказал разделение Украины — дайджест Life.ru. 8 сентября, 21:07 Армия России постепенно продвигается в Купянске. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Наступление на севере ДНР: ВС РФ взяли Заречное и вышли на подступы к Ямполю

Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что ВС РФ заняли южную и юго-западную части Заречного, что позволило выйти к дороге на Красный Лиман. Начались бои за Ямполь у страусиной фермы, где птиц нет с 2022 года. После её взятия как раз и будут окраины Ямполя.

Битва за Северск набирает обороты. Российские подразделения ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в городской черте. Это может быть подготовкой к заходу в населённый пункт.

Контрнаступление под Курском: ВСУ отброшены от границы, освобождена Юнаковка

Армия России отодвигает ВСУ от Курской области. На данный момент украинские подразделения не предпринимают попыток наступления на Тёткинском и Глушковском участках фронта. При этом приходят сообщения, что ВС РФ полностью освободили Юнаковку. Противник пытается огрызаться и бросает в бой резервы, находящиеся у Садков и Марьина.

Карта СВО на 9 сентября 2025 года. Армия России продвигается у Юнаковки. Фото © divgen.ru

Штурм Купянска: российская армия закрепляется на новых позициях

Российские войска постепенно занимают территорию Купянска. «Военная хроника» пишет, что у ВСУ не получается остановить продвижение наших подразделений. Армия России закрепляется, и самые ожесточённые бои ожидаются в течение двух недель.

В это же время Киев перебросил несколько диверсионно-разведывательных групп, чтобы создать картинку контролируемой ситуации. В их задачи входила установка флага Украины с помощью БПЛА. Как итог, дроны перехвачены и уничтожены, а жёлто-блакитные флаги так и не подняты.

Украинская пресса со ссылкой на американский Институт изучения войны подтверждает продвижение наших войск. По их мнению, ВС РФ хотят отодвинуть ВСУ от Белгородской области и выйти к Харькову на расстояние работы артиллерии.

Расчёт барражирующего боеприпаса «Куб» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированную самоходную артиллерийскую установку и живую силу противника в Харьковской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Заявление Зеленского о победе Украины: «Выживание – это наша победа»

Владимир Зеленской считает, что Украина уже победила в вооружённом конфликте против России. А всё потому, что российским войскам не удалось занять всю территорию государства. Хотя такой цели никогда публично озвучено и не было, но киевский диктатор уверен, что у президента России Владимира Путина именно такая цель.

— Пока он не сможет этого сделать, победа будет на нашей стороне. Вот почему для нас выживание — это победа. Потому что мы выживаем благодаря нашей идентичности, нашей стране, нашей независимости, — сказал он в интервью американскому каналу ABC.

Победа Зеленского может плавно стать поражением, так как спецоперация будет продолжаться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что СВО будет идти до тех пор, пока Россия не обеспечит свою безопасность. Дипломатией пока этого сделать не получается.

Побег Кулебы: бывшие чиновники бегут из Украины из-за запретов Зеленского

Итальянское издание Corriere Della Sera рассказало о побеге бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с территории, подконтрольной режиму Зеленского. По закону он не мог бы этого сделать, но экс-глава МИД уехал в Польшу за несколько часов до вступления его в силу.

— На самом деле Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы ездили за границу и говорили вещи, которые, по их мнению, могут противоречить линии правительства. Я подсчитал, что под действие указа могут попасть около двадцати человек. Я не думаю, что страдаю манией преследования, но я точно знаю, что этот указ направлен на то, чтобы запретить мне и некоторым другим людям выезд из страны, — сообщил он.

Журналисты из Италии делают вывод, что демократические ценности на Украине нарушаются, как минимум отсутствует свобода слова. Также они вспомнили, что Зеленский пытался ограничить работу антикоррупционных органов, а против своих политических конкурентов он вводит санкции.

Орбан заявил о планах ЕС по разделу Украины на три зоны

Украину ждёт разделение на три части, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, такие планы вынашивают европейские чиновники.

— Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе рассуждают о гарантиях безопасности, но они фактически означают разделение страны. Будут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует, и сейчас спорят только о том, сколько регионов она должна включать, — сказал венгерский политик.

Интересно, что именно Орбан говорит о разделе Украины. Стоит напомнить, что часть граждан Венгрии проживают на Украине. Будапешт свободно раздавал этническим венграм свои паспорта, и рано или поздно Венгрия может прирасти территорией Закарпатья.

