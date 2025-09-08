«Судьба решена»: Орбан заявил, что Украину готовят к разделу на три зоны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа фактически обсуждает разделение Украины на несколько зон, и одна из них уже контролируется Россией. Его слова приводит газета Magyar Nemzet.

«Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе рассуждают о гарантиях безопасности, но они фактически означают разделение страны. Будут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона. Российская зона уже существует, и сейчас спорят только о том, сколько регионов она должна включать», — отметил Орбан.

По его словам, идея «демилитаризованной зоны» также остаётся предметом обсуждения в рамках переговоров о гарантиях безопасности Украины.