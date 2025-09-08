Новости СВО. ВС РФ освободили Хорошее, давят ВСУ у Шахово и Северска, на Украине ПВО поразила кабмин, из армии хунты сбежало 142 тыс., 8 сентября Оглавление Ситуация в ДНР: российские войска штурмуют Шахово Село Хорошее освобождено: прорыв ВС РФ на Днепропетровщине Отражение атак ВСУ: ситуация в Курской и Сумской областях ПВО ВСУ нанесла удар по Киеву: пострадало здание правительства Атака на нефтепровод «Дружба»: заявление Венгрии о поставках 142 тысячи дезертиров: почему украинские солдаты бегут из армии Группировка «Восток» отбрасывает противника на Днепропетровщине, укрепляя позиции в освобождённом Хорошем, прорыв кольца ПВО в Киеве, Украина продолжает провоцировать Венгрию — дайджест Life.ru. 7 сентября, 21:07 Армия России уничтожает позиции ВСУ в Днепропетровской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Ситуация в ДНР: российские войска штурмуют Шахово

Российским штурмовикам удалось занять центр села Шахово, находящегося недалеко от Красноармейска (Покровска). Бои идут на северных окраинах населённого пункта.

У Северска Армия России ведёт наступление. Войска подошли к Звановке, идут бои за Фёдоровку. Также ожидается начало боёв за Ямполь.

Село Хорошее освобождено: прорыв ВС РФ на Днепропетровщине

Группировка «Восток» освободила ещё один населённый пункт в Днепропетровской области — флаг России поднят над селом Хорошее.

— Хорошее стало уже девятым населённым пунктом на Днепропетровщине, освобождённым российскими войсками наравне с Новоселовкой, Малиевкой, Январским, Вороным, Новогеоргиевкой, Дачным, Запорожским и Филией. «Востоку» удалось вклиниться на территорию противника на глубину до восьми километров. Формирование буферной зоны продолжается, — отметил военкор Александр Коц.

Карта СВО на 8 сентября 2025 года. Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили территорию хутора Хорошее и вышли к восточным границам Сосновки. Фото © Telegram / divgen

Отражение атак ВСУ: ситуация в Курской и Сумской областях

В Курской области противник не предпринимал активных действий. В это же время ВС РФ наступают в Сумской области. Завершаются бои в Юнаковке, а также отражаются атаки у Андреевки. Так, десантники ивановского 217-го полка ВДВ выявляют военную технику и артиллерию противника у границы Курской и Сумской областей, а затем уничтожают их.

ПВО ВСУ нанесла удар по Киеву: пострадало здание правительства

Россия нанесла удары по военным объектам ВСУ по всей территории Украины, в том числе по Киеву. В очередной раз отличилась украинская система ПВО. Обломки упали на здание правительства.

— Вероятно, украинские средства ПВО сбивали цели, а остатки прилетели в здание кабмина. На верхних этажах произошёл пожар, — рассказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, пожар распространился на площади более тысячи квадратных метров. The New York Times пишет, что именно обломки спровоцировали возгорание. Это подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко.

— В результате вероятного сбития беспилотника в правительственном здании возник пожар. На месте происшествия работают пожарные, — сообщил мэр Киева Кличко.

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание на заявление российского Минобороны, где среди целей правительственный квартал отсутствует.

— Правительственный квартал в Киеве находится в кольце противовоздушной обороны и считается наиболее защищённой территорией в стране. Потому пожар, возникший в здании кабмина, — вероятней всего, результат неэффективно сработавшей ПВО, — пишет он.

Расчёт РСЗО «Град» Тульского воздушно-десантного соединения уничтожил командный пункт ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Атака на нефтепровод «Дружба»: заявление Венгрии о поставках

Командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди подтвердил, что украинские подразделения ударили по нефтепроводу «Дружба». Предварительно известно, что атакована была инфраструктура в Брянской области.

— Ночная атака на российскую инфраструктуру не влияет ни на нефтепровод «Дружба», ни на поставки нефти в Венгрию, — написал в социальных сетях министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

142 тысячи дезертиров: почему украинские солдаты бегут из армии

Украинский журналист Владимир Бойко сообщил, что 142 тысячи украинцев сбежали из ВСУ. Он отмечает, что цифра может быть и больше. Больше всего дезертиров было в мае 2025 года, в летние месяцы цифра чуть снизилась.

— Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, ВСУ переживают состояние распада, — рассказал Бойко.

По его словам, простые жители не хотят рисковать своими жизнями, видя, что элита поступила на службу, но на фронте не появляется.

— На фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, сержант ВСУ Шабунин был прикомандирован в НАПК и к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нёс тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Сергей Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах, — объяснил Бойко.

Авторы Даниил Черных