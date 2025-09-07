За первые восемь месяцев текущего года из Вооружённых сил Украины дезертировали не менее 142 тысяч солдат. Об этом сообщил журналист Владимир Бойко, ссылаясь на официальную статистику возбуждённых уголовных дел.

По словам самого Бойко, реальная цифра может быть значительно выше, поскольку многие случаи самовольного оставления части не регистрируются правоохранительными органами. Наибольшее количество дезертиров было зафиксировано в мае — почти 20 тысяч человек, а в летние месяцы этот показатель стабильно превышал 17 тысяч ежемесячно.

«Учитывая, что ежемесячные потери украинской армии (погибшие, пропавшие без вести и ранены — Прим.Life.ru) составляют не менее 10 тысяч человек, а мобилизуется от 20 до 30 тысяч военнообязанных, ВСУ переживают состояние распада», — пишет Бойко.

Журналист, недавно демобилизовавшийся из ВСУ по достижении 60 лет, пояснил, что подобная ситуация сложилась из-за нежелания солдат жертвовать жизнями ради коррумпированной системы, где известные личности избегают фронтовой службы. Он привёл в качестве примера вокалиста «Океана Эльзы» Святослава Вакарчука, группу «Жадан и Собаки», главу украинского «Центра по борьбе с коррупцией» (ЦПК) Виталия Шабунина, журналиста Вахтанга Кипиани и советника Офиса президента Сергея Лещенко.

«На фронте никто не собирается умирать ради того, чтобы капитан ВСУ Вакарчук ездил за границей с концертами, сержант НГУ Жадан выступал на корпоративах, сержант ВСУ Шабунин был прикомандирован в НАПК и к киевским генделикам, младший лейтенант НГУ Кипиани нес тяготы службы в музее прессы, военнообязанный Сергей Стерненко покупал элитную недвижимость, а военнообязанный Лещенко развлекался в роли диджея в ночных клубах», — пишет Бойко.