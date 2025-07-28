Украина задержала парамедиков из ЮАР по обвинению в дезертирстве

Двое граждан Южно-Африканской Республики (ЮАР), прибывших на Украину для работы парамедиками, были задержаны и обвинены в дезертирстве. Об этом сообщает издание City Press.

Йован Майнхардт и Тайрон Слабберт заключили полугодовой контракт на работу в качестве медиков скорой помощи. Однако, по информации издания, перед началом работы их привлекли к военной подготовке. Родственники Слабберта утверждают, что изначально не было никаких признаков, указывающих на возможность их участия в боевых действиях.

«Они воспользовались возможностью пройти медицинскую подготовку по шестимесячному контракту с хорошей оплатой. Им обоим пришлось оплатить проезд до Польши, а затем и билеты на поезд до Львова, Украина», — рассказала Сильвия ван Вик, родственница одного из задержанных.

Майнхардт и Слабберт попытались покинуть территорию Украины и направились к польской границе, однако были задержаны полицией. Их обвинили в нарушении контракта и дезертирстве, после чего заключили под стражу. Семьи задержанных обратились в посольство ЮАР, где им сообщили о возможном нарушении южноафриканского законодательства о запрете наёмничества.