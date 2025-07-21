Украинский лейтенант Владимир Кальновский, сдавшийся в плен российским военнослужащим, сообщил о побеге двух офицеров Вооружённых сил Украины в Польшу.

По словам пленного, инцидент произошел во время офицерских курсов, которые они проходили на полигоне на западе Украины.

«Нас отправили во Львовскую область на полигон. Тогда двое сбежали в Польшу – взяли увольнительные и умудрились сбежать», – цитирует ТАСС Кальновского.

Лейтенант стрелкового батальона ВСУ объяснил, что военнослужащие идут на такие шаги из-за нежелания воевать. Он также отметил, что украинские власти мобилизуют всех подряд, не обращая внимания на наличие или отсутствие у человека военного прошлого.

Кальновский сам сдался в плен российским военным в районе села Малый Бурлук Харьковской области.