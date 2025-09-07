Причиной возгорания в здании правительства Украины стала неправильная работа украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

«Вероятно, украинские средства ПВО сбивали цели, а остатки прилетели в здание кабмина. На верхних этажах произошёл пожар», – отметил бывший нардеп в интервью AиФ. Он подчеркнул, что здание в центре Киева не подвергалось прямым атакам.