Кабмин в огне: Украинская ПВО по ошибке атаковала правительство, заявил экс-нардеп
Экс-нардеп Рады Килинкаров: Пожар в здании кабмина Украины спровоцировала ПВО
Обложка © ГСЧС Киева
Причиной возгорания в здании правительства Украины стала неправильная работа украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады, эксперт движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
«Вероятно, украинские средства ПВО сбивали цели, а остатки прилетели в здание кабмина. На верхних этажах произошёл пожар», – отметил бывший нардеп в интервью AиФ. Он подчеркнул, что здание в центре Киева не подвергалось прямым атакам.
Напомним, пожар охватил здание правительства Украины в Киеве в ночь на 7 сентября после массированной атаки ВС России. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко подтвердила повреждения в здании и обвинила Москву в намеренной атаке на кабмин. Минобороны РФ не подтверждает причастность к пожару в здании Правительства Украины в Киеве. Ведомство доложило, что удары наносились по промышленному предприятию «Киев-67» и логистической базе «СТС-ГРУПП» в Киеве.