Песков рассказал, когда Россия свернёт СВО
Песков: СВО продолжится, пока безопасность РФ нельзя обеспечить другими методами
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Россия будет продолжать спецоперацию, так как дипломатическими способами обеспечить свою безопасность пока не представляется возможным из-за позиции Европы и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life.ru Александру Юнашеву.
«Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — подчеркнул представитель Кремля в видео, опубликованном на канале «Юнашев LIVE».
Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия, проводя специальную военную операцию, борется не столько за территории, сколько за права людей. Он призвал не забывать о выборе граждан во время референдумов о присоединении новых регионов к нашей стране.