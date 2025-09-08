Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
8 сентября, 09:30

Песков рассказал, когда Россия свернёт СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия будет продолжать спецоперацию, так как дипломатическими способами обеспечить свою безопасность пока не представляется возможным из-за позиции Европы и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

«Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — подчеркнул представитель Кремля в видео, опубликованном на канале «Юнашев LIVE».

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил, что Россия, проводя специальную военную операцию, борется не столько за территории, сколько за права людей. Он призвал не забывать о выборе граждан во время референдумов о присоединении новых регионов к нашей стране.

Татьяна Миссуми
