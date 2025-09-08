Песков рассказал, когда Россия свернёт СВО

Россия будет продолжать спецоперацию, так как дипломатическими способами обеспечить свою безопасность пока не представляется возможным из-за позиции Европы и Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life.ru Александру Юнашеву.

«Но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности со стороны европейских государств, со стороны киевского режима, мы продолжаем специальную военную операцию», — подчеркнул представитель Кремля в видео, опубликованном на канале «Юнашев LIVE».