Основные позиции России относительно мирных инициатив по Украине уже давно обозначены. Переговоры между РФ и США дали понять, чего именно хочет наша страна. Более того, американская сторона в вопросе гарантий безопасности согласна с нами, уверен политолог Данила Гуреев. Однако, несмотря на наличие точек соприкосновения, конфликт не завершается. По мнению эксперта, ответственность за это лежит на киевском режиме и европейских лидерах.

«У нас там есть как раз две точки, два субъекта, которые препятствуют заключению мирной инициативы. Это сама Украина и её политические лидеры, такие как Владимир Зеленский и Андрей Ермак. А также это, в общем-то, европейские лидеры...» — отметил собеседник «Царьграда».

Лидеры ЕС требуют отправки войск на Украину, что свидетельствует о том, что Европа не готова к миру. Киевский режим занимает аналогичную позицию, продолжая поддерживать военные действия. Значит, как сказал президент России Владимир Путин, если мирные инициативы не принимаются, конфликт продолжится.

«Спокойный тон Путина страшнее всего — теперь ясно, что будет дальше», — подчеркнул политолог.