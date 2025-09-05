Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 11:59

«Задача — сохранить Русский мир»: В Госдуме объяснили, почему войскам НАТО не место на Украине

Депутат Романов: Контингент НАТО на Украине будет угрожать Русскому миру

Обложка © Life.ru

Существование Украины возможно только в нейтральном статусе, не входящем в военный альянс. Об этом Life.ru заявил депутат Государственной думы Михаил Романов, комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что войска НАТО на Украине будут законной целью ВС РФ.

Россия должна заботиться о своей безопасности. И, конечно, размещение контингента НАТО и военнослужащих, в том числе вооружения, это основание для Российской Федерации для уничтожения вдоль наших границ. Поэтому существование территории Украины возможно только в нейтральном статусе, не в составе военного альянса, потому что наша страна, наши граждане должны быть уверены в безопасности завтрашнего дня.

Михаил Романов

Депутат Государственной думы

Депутат полностью поддержал позицию президента о необходимости защиты безопасности страны. Он вспомнил ситуацию НАТО с Ираком и другими странами, подчеркнув, что в России такого быть не должно. Романов подчеркнул, что задача государства — «сохранить Русский мир», историю и защитить русскоязычное население.

Путин чётко обозначил позицию России по вопросу членства Украины в НАТО
Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией. Он пояснил, что одна из причин вовлечения Украины в НАТО — возможное размещение иностранных войск на её территории.

Полина Никифорова
