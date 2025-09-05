«Задача — сохранить Русский мир»: В Госдуме объяснили, почему войскам НАТО не место на Украине
Депутат Романов: Контингент НАТО на Украине будет угрожать Русскому миру
Существование Украины возможно только в нейтральном статусе, не входящем в военный альянс. Об этом Life.ru заявил депутат Государственной думы Михаил Романов, комментируя заявление президента Владимира Путина о том, что войска НАТО на Украине будут законной целью ВС РФ.
Россия должна заботиться о своей безопасности. И, конечно, размещение контингента НАТО и военнослужащих, в том числе вооружения, это основание для Российской Федерации для уничтожения вдоль наших границ. Поэтому существование территории Украины возможно только в нейтральном статусе, не в составе военного альянса, потому что наша страна, наши граждане должны быть уверены в безопасности завтрашнего дня.
Депутат полностью поддержал позицию президента о необходимости защиты безопасности страны. Он вспомнил ситуацию НАТО с Ираком и другими странами, подчеркнув, что в России такого быть не должно. Романов подчеркнул, что задача государства — «сохранить Русский мир», историю и защитить русскоязычное население.
Напомним, ранее Владимир Путин заявлял, что появление войск НАТО на территории Украины будет рассматриваться как законная цель для поражения Российской армией. Он пояснил, что одна из причин вовлечения Украины в НАТО — возможное размещение иностранных войск на её территории.