«Задача — сохранить Русский мир»: В Госдуме объяснили, почему войскам НАТО не место на Украине

Россия должна заботиться о своей безопасности. И, конечно, размещение контингента НАТО и военнослужащих, в том числе вооружения, это основание для Российской Федерации для уничтожения вдоль наших границ. Поэтому существование территории Украины возможно только в нейтральном статусе, не в составе военного альянса, потому что наша страна, наши граждане должны быть уверены в безопасности завтрашнего дня.