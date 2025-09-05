Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 сентября, 07:45

Путин чётко обозначил позицию России по вопросу членства Украины в НАТО

Путин заявил, что вступление Украины в НАТО совершенно не устраивает Россию

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил о категорическом неприятии вступления Украины в НАТО. Глава государства подчеркнул, что после госпереворота к власти на Украине пришли силы, выступающие за членство в Североатлантическом альянсе, что противоречит интересам российской безопасности.

«В результате госпереворота устранили [бывшего президента Украины Виктора] Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает», — сказал Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума

Президент подчеркнул, что каждая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако принимать какие-либо меры без оглядки на безопасность России не получится.

Путин назвал избыточными запросы Киева приехать на встречу в выбранное ими место
Также Путин заявил, что Виктор Янукович осознал пагубные последствия вступления Украины в Евросоюз только после тщательного анализа ситуации. Глава государства подчеркнул, что встраивание страны в европейскую экономическую систему создавало риски и для России из-за ранее открытых таможенных границ между странами.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
