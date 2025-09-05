Путин чётко обозначил позицию России по вопросу членства Украины в НАТО

Президент России Владимир Путин заявил о категорическом неприятии вступления Украины в НАТО. Глава государства подчеркнул, что после госпереворота к власти на Украине пришли силы, выступающие за членство в Североатлантическом альянсе, что противоречит интересам российской безопасности.

«В результате госпереворота устранили [бывшего президента Украины Виктора] Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО.... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает», — сказал Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума

Президент подчеркнул, что каждая страна имеет право на обеспечение собственной безопасности, однако принимать какие-либо меры без оглядки на безопасность России не получится.