Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 сентября, 15:06

«Не дразните медведя»: На Западе осадили генсека НАТО за слова о Путине

Журналист Христофору: Рютте ничего не знает о Техасе и России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российском президенте Владимире Путине. На своей странице в социальной сети Х он назвал саркастичное высказывание странным и непрофессиональным.

«Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», — написал он.

Журналист назвал генсека альянса некомпетентным в вопросах, касающихся России и США. Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя», намекая на возможные негативные последствия подобных риторических выпадов в адрес российского руководства.

Рютте проболтался о реальных планах НАТО на Украину после конфликта
Рютте проболтался о реальных планах НАТО на Украину после конфликта

Напомним, что в своей провокационной речи Рютте сравнил российского лидера с губернатором Техаса. Посольство России в Бельгии призвало генсека НАТО прояснить свою позицию. В частности, было предложено определить, рассматривает ли он Путина как лидера страны, не обладающего значительной силой и сравнимого с «ковбойским штатом», или же как главу государства, представляющего прямую и серьёзную угрозу безопасности евроатлантического региона.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Марк Рютте
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar