«Не дразните медведя»: На Западе осадили генсека НАТО за слова о Путине

Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российском президенте Владимире Путине. На своей странице в социальной сети Х он назвал саркастичное высказывание странным и непрофессиональным.

«Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», — написал он.

Журналист назвал генсека альянса некомпетентным в вопросах, касающихся России и США. Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя», намекая на возможные негативные последствия подобных риторических выпадов в адрес российского руководства.