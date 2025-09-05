«Не дразните медведя»: На Западе осадили генсека НАТО за слова о Путине
Журналист Христофору: Рютте ничего не знает о Техасе и России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о российском президенте Владимире Путине. На своей странице в социальной сети Х он назвал саркастичное высказывание странным и непрофессиональным.
«Рютте считает себя умным, когда пытается высмеять российского лидера (и Техас), заявляя, что Путин — губернатор Техаса. Рютте ничего не знает о Техасе и в равной степени ничего не знает о России», — написал он.
Журналист назвал генсека альянса некомпетентным в вопросах, касающихся России и США. Кроме того, Христофору обратился к европейским политикам с рекомендацией «не дразнить медведя», намекая на возможные негативные последствия подобных риторических выпадов в адрес российского руководства.
Напомним, что в своей провокационной речи Рютте сравнил российского лидера с губернатором Техаса. Посольство России в Бельгии призвало генсека НАТО прояснить свою позицию. В частности, было предложено определить, рассматривает ли он Путина как лидера страны, не обладающего значительной силой и сравнимого с «ковбойским штатом», или же как главу государства, представляющего прямую и серьёзную угрозу безопасности евроатлантического региона.