ВСУ перебросили в Купянск несколько ДРГ ради красивой картинки, но всё пошло не по сценарию
SHOT: ДРГ ВСУ пытались установить украинские флаги на позициях ВС РФ в Купянске
Украинские силы направили в Купянск несколько диверсионно-разведывательных групп с целью установки и фиксации украинского флага на территориях, контролируемых российскими военными. В итоге всё пошло не по сценарию, сообщает SHOT.
Купянск. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, главной задачей групп была демонстрационная акция с флагом. Однако все попытки закрепить символику с помощью БПЛА в различных локациях завершились провалом. По данным источника, дроны вместе с флагами были перехвачены и уничтожены российскими военнослужащими.
К настоящему моменту Вооружённые силы РФ заняли центральную часть Купянска и завершили зачистку северного сектора города. Сообщалось также, что в ходе недавней российской операции «Купянский крюк» украинская сторона потеряла около 250 военнослужащих.
О том, что российские подразделения заняли центральную часть Купянска и установили там триколор, вчера сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская сторона направила в город 1-ю президентскую бригаду специального назначения Нацгвардии Украины, но это элитное подразделение не смогло исправить положение дел и понесло серьёзные потери.