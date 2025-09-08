Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 12:59

ВСУ перебросили в Купянск несколько ДРГ ради красивой картинки, но всё пошло не по сценарию

SHOT: ДРГ ВСУ пытались установить украинские флаги на позициях ВС РФ в Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Украинские силы направили в Купянск несколько диверсионно-разведывательных групп с целью установки и фиксации украинского флага на территориях, контролируемых российскими военными. В итоге всё пошло не по сценарию, сообщает SHOT.

Купянск. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, главной задачей групп была демонстрационная акция с флагом. Однако все попытки закрепить символику с помощью БПЛА в различных локациях завершились провалом. По данным источника, дроны вместе с флагами были перехвачены и уничтожены российскими военнослужащими.

К настоящему моменту Вооружённые силы РФ заняли центральную часть Купянска и завершили зачистку северного сектора города. Сообщалось также, что в ходе недавней российской операции «Купянский крюк» украинская сторона потеряла около 250 военнослужащих.

«Враг выйти не может»: Военкор рассказал о блокировке частей ВСУ в Купянске
«Враг выйти не может»: Военкор рассказал о блокировке частей ВСУ в Купянске

О том, что российские подразделения заняли центральную часть Купянска и установили там триколор, вчера сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинская сторона направила в город 1-ю президентскую бригаду специального назначения Нацгвардии Украины, но это элитное подразделение не смогло исправить положение дел и понесло серьёзные потери.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar