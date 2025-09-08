ВСУ перебросили в Купянск несколько ДРГ ради красивой картинки, но всё пошло не по сценарию

Украинские силы направили в Купянск несколько диверсионно-разведывательных групп с целью установки и фиксации украинского флага на территориях, контролируемых российскими военными. В итоге всё пошло не по сценарию, сообщает SHOT.

Купянск. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, главной задачей групп была демонстрационная акция с флагом. Однако все попытки закрепить символику с помощью БПЛА в различных локациях завершились провалом. По данным источника, дроны вместе с флагами были перехвачены и уничтожены российскими военнослужащими.

К настоящему моменту Вооружённые силы РФ заняли центральную часть Купянска и завершили зачистку северного сектора города. Сообщалось также, что в ходе недавней российской операции «Купянский крюк» украинская сторона потеряла около 250 военнослужащих.