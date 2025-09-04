Мессенджер MAX
4 сентября, 08:52

«Враг выйти не может»: Военкор рассказал о блокировке частей ВСУ в Купянске

Руденко: ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ в Купянске Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Армия России полностью заблокировала подразделения Вооружённых сил Украины в городе Купянск Харьковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист телеканала ВГТРК Андрей Руденко.

«По сути, враг и выйти из города беспрепятственно не может. Только ночью и малыми группами», — написал он.

Российские войска взяли под огневой контроль всю логистику украинских подразделений. Теперь передвижение и снабжение ВСУ в Купянске сильно ограничено, что существенно осложняет их операции в регионе.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли центральные районы Купянска и завершили зачистку северной части города в ходе трёхдневной операции под названием «Купянский крюк». Потери ВСУ составили около 250 военнослужащих. Командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ якобы перебросило в Купянск значительные резервные силы с целью сдержать наступление российских войск и эвакуировать боеприпасы и технику.

