«Враг выйти не может»: Военкор рассказал о блокировке частей ВСУ в Купянске

Армия России полностью заблокировала подразделения Вооружённых сил Украины в городе Купянск Харьковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист телеканала ВГТРК Андрей Руденко.

«По сути, враг и выйти из города беспрепятственно не может. Только ночью и малыми группами», — написал он.

Российские войска взяли под огневой контроль всю логистику украинских подразделений. Теперь передвижение и снабжение ВСУ в Купянске сильно ограничено, что существенно осложняет их операции в регионе.