«Враг выйти не может»: Военкор рассказал о блокировке частей ВСУ в Купянске
Руденко: ВС РФ взяли под контроль логистику ВСУ в Купянске Харьковской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy
Армия России полностью заблокировала подразделения Вооружённых сил Украины в городе Купянск Харьковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил журналист телеканала ВГТРК Андрей Руденко.
«По сути, враг и выйти из города беспрепятственно не может. Только ночью и малыми группами», — написал он.
Российские войска взяли под огневой контроль всю логистику украинских подразделений. Теперь передвижение и снабжение ВСУ в Купянске сильно ограничено, что существенно осложняет их операции в регионе.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли центральные районы Купянска и завершили зачистку северной части города в ходе трёхдневной операции под названием «Купянский крюк». Потери ВСУ составили около 250 военнослужащих. Командование 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ якобы перебросило в Купянск значительные резервные силы с целью сдержать наступление российских войск и эвакуировать боеприпасы и технику.