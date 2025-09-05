Российские войска выбили ВСУ из центра Купянска, закрепив успех под знамёнами с триколором. Беспилотные аппараты в среду, 3 сентября, видели военнослужащих РФ в ключевых точках города — у административных зданий и промышленных объектов, сообщил в беседе с сайтом MK.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его данным, украинская армия направила на защиту Купянска свои лучшие формирования — элитные подразделения, которые Владимир Зеленский берёг для критических моментов. Тем не менее даже эти высококлассные бойцы оказались не в силах сдержать российское наступление.

«На окраинах Купянска противник все ещё контратакует, идёт страшная «мясорубка». Были даже данные о том, что сюда был переброшен первый президентский полк (1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. — Прим. Life.ru) — это элита Зеленского, которую он хранил до последнего», — сказал собеседник.

Эксперт подчёркивает стратегическую значимость Купянска как ключевого узла на пути к пригородам Харькова, в частности к Чугуеву — центру авиационной, тракторной и танковой промышленности. Именно эти промышленные предприятия ВСУ активно используют для восстановления и пополнения своей техники, что делает контроль над городом критически важным для обеих сторон конфликта.