5 сентября, 07:15

«Страшная мясорубка»: ВС РФ перемололи любимое подразделение Зеленского в центре Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Российские войска выбили ВСУ из центра Купянска, закрепив успех под знамёнами с триколором. Беспилотные аппараты в среду, 3 сентября, видели военнослужащих РФ в ключевых точках города — у административных зданий и промышленных объектов, сообщил в беседе с сайтом MK.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его данным, украинская армия направила на защиту Купянска свои лучшие формирования — элитные подразделения, которые Владимир Зеленский берёг для критических моментов. Тем не менее даже эти высококлассные бойцы оказались не в силах сдержать российское наступление.

«На окраинах Купянска противник все ещё контратакует, идёт страшная «мясорубка». Были даже данные о том, что сюда был переброшен первый президентский полк (1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. — Прим. Life.ru) — это элита Зеленского, которую он хранил до последнего», — сказал собеседник.

Эксперт подчёркивает стратегическую значимость Купянска как ключевого узла на пути к пригородам Харькова, в частности к Чугуеву — центру авиационной, тракторной и танковой промышленности. Именно эти промышленные предприятия ВСУ активно используют для восстановления и пополнения своей техники, что делает контроль над городом критически важным для обеих сторон конфликта.

Наши в центре Купянска: Опубликовано видео с российского дрона

Ранее военный корреспондент заявил, что украинские войска уже не могут покидать Купянск беспрепятственно. По его словам, российская армия полностью заблокировала ВСУ в городе, из-за чего выходить оттуда они могут лишь ночью малыми группами.

Владимир Озеров
