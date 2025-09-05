«Страшная мясорубка»: ВС РФ перемололи любимое подразделение Зеленского в центре Купянска
Российские войска выбили ВСУ из центра Купянска, закрепив успех под знамёнами с триколором. Беспилотные аппараты в среду, 3 сентября, видели военнослужащих РФ в ключевых точках города — у административных зданий и промышленных объектов, сообщил в беседе с сайтом MK.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.
По его данным, украинская армия направила на защиту Купянска свои лучшие формирования — элитные подразделения, которые Владимир Зеленский берёг для критических моментов. Тем не менее даже эти высококлассные бойцы оказались не в силах сдержать российское наступление.
«На окраинах Купянска противник все ещё контратакует, идёт страшная «мясорубка». Были даже данные о том, что сюда был переброшен первый президентский полк (1-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины. — Прим. Life.ru) — это элита Зеленского, которую он хранил до последнего», — сказал собеседник.
Эксперт подчёркивает стратегическую значимость Купянска как ключевого узла на пути к пригородам Харькова, в частности к Чугуеву — центру авиационной, тракторной и танковой промышленности. Именно эти промышленные предприятия ВСУ активно используют для восстановления и пополнения своей техники, что делает контроль над городом критически важным для обеих сторон конфликта.
Ранее военный корреспондент заявил, что украинские войска уже не могут покидать Купянск беспрепятственно. По его словам, российская армия полностью заблокировала ВСУ в городе, из-за чего выходить оттуда они могут лишь ночью малыми группами.