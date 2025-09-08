Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 14:47

Кулеба под покровом ночи сбежал с Украины

Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о бегстве из страны из-за указа Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был вынужден бежать из страны из-за указа киевского главаря Владимира Зеленского, запрещающего выезд бывшим дипломатическим служащим. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Кулеба пояснил, что покинул Украину за несколько часов до вступления указа в силу, назвав этот шаг местью за свою публичную критику намерений Зеленского подвергнуть цензуре антикоррупционные ведомства. Он подчеркнул, что запрет на выезд представляет для него угрозу, поскольку он преподает в университетах Европы и США.

«Я никогда не думал, что мне придётся бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — высказался экс-глава МИД Украины.

Экс-министр добавил, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в армии в рамках мобилизации. По его мнению, гражданское общество сознательно ограничило критику ради единства во время войны, но Зеленский теперь не имеет права использовать это для затыкания чужих голосов.

Секрет мясников: как Зеленский собрался «перемолоть» на фронте 122 тысячи украинцев
Секрет мясников: как Зеленский собрался «перемолоть» на фронте 122 тысячи украинцев

Ранее сообщалось, что семья вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула страну на фоне расследования, в котором он замешан. 19 июня из Украины уехал его сын, а на следующий день — жена. При этом Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернётся после её завершения, добавив, что вице-премьер выполняет важные задачи, связанные с открытием хабов за границей и вопросами множественного гражданства.

С Украины сбежало более полумиллиона молодых мужчин
С Украины сбежало более полумиллиона молодых мужчин
BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Дмитрий Кулеба
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar