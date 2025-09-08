Кулеба под покровом ночи сбежал с Украины
Экс-глава МИД Украины Кулеба заявил о бегстве из страны из-за указа Зеленского
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был вынужден бежать из страны из-за указа киевского главаря Владимира Зеленского, запрещающего выезд бывшим дипломатическим служащим. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Кулеба пояснил, что покинул Украину за несколько часов до вступления указа в силу, назвав этот шаг местью за свою публичную критику намерений Зеленского подвергнуть цензуре антикоррупционные ведомства. Он подчеркнул, что запрет на выезд представляет для него угрозу, поскольку он преподает в университетах Европы и США.
«Я никогда не думал, что мне придётся бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — высказался экс-глава МИД Украины.
Экс-министр добавил, что украинское законодательство не обязывает бывших дипломатов служить в армии в рамках мобилизации. По его мнению, гражданское общество сознательно ограничило критику ради единства во время войны, но Зеленский теперь не имеет права использовать это для затыкания чужих голосов.
Ранее сообщалось, что семья вице-премьера и министра национального единства Украины Алексея Чернышова покинула страну на фоне расследования, в котором он замешан. 19 июня из Украины уехал его сын, а на следующий день — жена. При этом Владимир Зеленский заявил, что Чернышов находится в заграничной командировке и вернётся после её завершения, добавив, что вице-премьер выполняет важные задачи, связанные с открытием хабов за границей и вопросами множественного гражданства.