Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что был вынужден бежать из страны из-за указа киевского главаря Владимира Зеленского, запрещающего выезд бывшим дипломатическим служащим. Об этом он сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Кулеба пояснил, что покинул Украину за несколько часов до вступления указа в силу, назвав этот шаг местью за свою публичную критику намерений Зеленского подвергнуть цензуре антикоррупционные ведомства. Он подчеркнул, что запрет на выезд представляет для него угрозу, поскольку он преподает в университетах Европы и США.

«Я никогда не думал, что мне придётся бежать из своей страны, как вор ночью. (...) Они выместили злость на мне, потому что я публично осудил намерение Зеленского подвергнуть цензуре работу антикоррупционных ведомств», — высказался экс-глава МИД Украины.