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Регион
Опубликовано 21 июня 2025, 16:34
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Зеленский объяснил отъезд Чернышова за границу важным заданием

Зеленский: Чернышов за границей для выполнения двух ключевых задач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Вице-премьер Чернышов, который находится под следствием, выехал за пределы страны по указанию Зеленского и правительства. Экс-комик сообщил об этом на встрече с журналистами, добавив, что чиновник вскоре вернётся.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было 2 задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Первоеэто открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Поездка закончится, должен вернуться, всё», — сказал Зеленский.

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Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что успехи российской армии на СВО побуждают украинских чиновников, олигархов и других деятелей покидать страну. Он отметил, что уход министра национального единства Алексея Чернышова, близкого к Владимиру Зеленскому, — не первый и не последний случай. По словам эксперта, чем значительнее достижения России, тем больше политиков будут искать убежище за рубежом. Сейчас с Украины активно уезжают известные телеведущие и олигархи.

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Анастасия Никонорова
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