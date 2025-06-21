Зеленский объяснил отъезд Чернышова за границу важным заданием

Вице-премьер Чернышов, который находится под следствием, выехал за пределы страны по указанию Зеленского и правительства. Экс-комик сообщил об этом на встрече с журналистами, добавив, что чиновник вскоре вернётся.

«У Чернышова командировка, во время которой у него было 2 задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Поездка закончится, должен вернуться, всё», — сказал Зеленский.