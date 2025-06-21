Зеленский объяснил отъезд Чернышова за границу важным заданием
Зеленский: Чернышов за границей для выполнения двух ключевых задач
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
Вице-премьер Чернышов, который находится под следствием, выехал за пределы страны по указанию Зеленского и правительства. Экс-комик сообщил об этом на встрече с журналистами, добавив, что чиновник вскоре вернётся.
«У Чернышова командировка, во время которой у него было 2 задания. Задания от меня, от правительства, от всех нас. Первое — это открывать хабы в разных странах, а второе — множественное гражданство. Насколько я понимаю, он эти две вещи делает. Поездка закончится, должен вернуться, всё», — сказал Зеленский.
Военный эксперт Евгений Михайлов считает, что успехи российской армии на СВО побуждают украинских чиновников, олигархов и других деятелей покидать страну. Он отметил, что уход министра национального единства Алексея Чернышова, близкого к Владимиру Зеленскому, — не первый и не последний случай. По словам эксперта, чем значительнее достижения России, тем больше политиков будут искать убежище за рубежом. Сейчас с Украины активно уезжают известные телеведущие и олигархи.