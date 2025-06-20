Иран и Израиль
ПМЭФ
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 10:40

Раскрыта причина внезапного побега министра единства Украины, дружившего с Зеленским

Военный эксперт Михайлов: Министр Чернышов покинул Украину из-за успехов ВС РФ

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Чем успешнее действует Армия России на СВО, тем чаще из Украины будут сбегать чиновники, олигархи и другие деятели, уверен военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, бегство министра национального единства Алексея Чернышова, с которым дружил Владимир Зеленский, не первое и не последнее.

«Чем больше успехов у российской армии, тем больше политики различного масштаба будут стараться укрываться за границей», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

В настоящее время из Незалежной открыто бегут ведущие телеканалов и олигархи. Из явных и видных политиков, выступающих против РФ, мало кто пока сбежал, отметил эксперт.

«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова
«Режим сыпется на глазах»: В Раде раскрыли, что ждёт Украину после побега Чернышова

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, Владимир Зеленский не может смириться с бегством министра национального единства Алексея Чернышова и пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях. Глава киевского режима и чиновник дружили семьями. Вслед за Чернышовым сбежал бизнес-партнёр Зеленского — Тимур Миндич.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar