Чем успешнее действует Армия России на СВО, тем чаще из Украины будут сбегать чиновники, олигархи и другие деятели, уверен военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, бегство министра национального единства Алексея Чернышова, с которым дружил Владимир Зеленский, не первое и не последнее.

«Чем больше успехов у российской армии, тем больше политики различного масштаба будут стараться укрываться за границей», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

В настоящее время из Незалежной открыто бегут ведущие телеканалов и олигархи. Из явных и видных политиков, выступающих против РФ, мало кто пока сбежал, отметил эксперт.