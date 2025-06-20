Раскрыта причина внезапного побега министра единства Украины, дружившего с Зеленским
Военный эксперт Михайлов: Министр Чернышов покинул Украину из-за успехов ВС РФ
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Чем успешнее действует Армия России на СВО, тем чаще из Украины будут сбегать чиновники, олигархи и другие деятели, уверен военный эксперт Евгений Михайлов. По его словам, бегство министра национального единства Алексея Чернышова, с которым дружил Владимир Зеленский, не первое и не последнее.
«Чем больше успехов у российской армии, тем больше политики различного масштаба будут стараться укрываться за границей», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
В настоящее время из Незалежной открыто бегут ведущие телеканалов и олигархи. Из явных и видных политиков, выступающих против РФ, мало кто пока сбежал, отметил эксперт.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, Владимир Зеленский не может смириться с бегством министра национального единства Алексея Чернышова и пребывает в ярости, потому что находился с ним в очень доверительных отношениях. Глава киевского режима и чиновник дружили семьями. Вслед за Чернышовым сбежал бизнес-партнёр Зеленского — Тимур Миндич.