Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 10:41

С Украины сбежали более полумиллиона молодых мужчин

The Telegraph: Около 650 тысяч мужчин призывного возраста покинули Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

С начала специальной военной операции около 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули территорию Незалежной. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Ещё часть оставшихся в стране украинцев скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), дают взятки и всячески избегают отправки на фронт. Также сообщается о распространённости дезертирства на передовой, где ежедневно около 400 военнослужащих самовольно покидают позиции. С начала года в ВСУ зафиксировано более 120 тысяч таких случаев.

Сейчас украинское общество всё больше разделяется на тех, кто готов воевать, и кто стремится избежать призыва. И киевская сторона терпит поражение именно из-за кадрового кризиса в войсках, пишет издание. Бойцы ВСУ «измотаны годами войны, разочарованы жёстким командованием сверху и разочарованы теми, кто уклоняется от службы».

«Даже для самых решительных импульс изменился. Полный крах маловероятен, но опасность заключается в том, что пораженческие настроения станут самореализующимися», — пишет издание.

Агент Ворон, готовивший теракт в Подмосковье, сбежал с Украины от мобилизации
Агент Ворон, готовивший теракт в Подмосковье, сбежал с Украины от мобилизации

Ранее сообщалось, что в Хмельницком местный житель оказал сопротивление во время попытки принудительной мобилизации. В ходе конфликта мужчина нанёс ножевые ранения сотруднику военкомата, а также полицейскому. После нападения он попытался скрыться.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar