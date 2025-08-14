С начала специальной военной операции около 650 тысяч украинских мужчин призывного возраста покинули территорию Незалежной. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Ещё часть оставшихся в стране украинцев скрываются от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), дают взятки и всячески избегают отправки на фронт. Также сообщается о распространённости дезертирства на передовой, где ежедневно около 400 военнослужащих самовольно покидают позиции. С начала года в ВСУ зафиксировано более 120 тысяч таких случаев.

Сейчас украинское общество всё больше разделяется на тех, кто готов воевать, и кто стремится избежать призыва. И киевская сторона терпит поражение именно из-за кадрового кризиса в войсках, пишет издание. Бойцы ВСУ «измотаны годами войны, разочарованы жёстким командованием сверху и разочарованы теми, кто уклоняется от службы».

«Даже для самых решительных импульс изменился. Полный крах маловероятен, но опасность заключается в том, что пораженческие настроения станут самореализующимися», — пишет издание.