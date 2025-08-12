Агент Ворон, готовивший теракт в Подмосковье, сбежал с Украины от мобилизации

Мужчина, задержанный ранее за подготовку теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны в Подмосковье, бежал с Украины от мобилизации. Центр общественных связей ФСБ сообщает, что в 2023 году он прибыл в Россию и получил паспорт гражданина страны.

«Я гражданин Украины. В 2023 году приехал в Россию, уехал из Украины от мобилизации, получил российское гражданство», — сказал задержанный на допросе.

Во время встречи с родными, через посредника, он связался с представителем Сил спецопераций ВСУ. Последний предложил ему помощь в уклонении от мобилизации, поставив взамен условие совершить диверсию.

Затем ему было дано задание: приобрести автомобиль, собрать самодельное взрывное устройство из купленных компонентов и заложить его в машину военнослужащего. Задержанный уточнил, что взрывчатка была установлена под днищем автомобиля, под запасным колесом, а электронные части размещены в панели под рулём. Он также сообщил, что бомба была сделана из селитры, а инструкции по её изготовлению куратор отправлял в электронном виде.