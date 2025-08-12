Украинский агент по кличке Ворон пойман за попытку убийства сотрудника Минобороны
ФСБ: Предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil
Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Московской области, направленного против высокопоставленного представителя Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В ходе операции был задержан агент, действовавший под псевдонимом Ворон — гражданин России и Украины 1989 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами за пределами страны.
По данным ФСБ, подозреваемый, следуя указаниям куратора через Telegram, изготовил самодельное взрывное устройство мощностью свыше 60 кг в тротиловом эквиваленте и скрыл его в автомобиле, купленном на средства заказчиков. Машину планировалось припарковать в заранее выбранном месте и привести в действие в момент, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военный. Злоумышленник был схвачен на трассе М-4 по пути к месту преступления.
В ходе допроса задержанный признался, что сотрудничал с иностранными спецслужбами. Ему обещали возможность вернуться в страну происхождения и избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта, уточнили в ЦОС ФСБ.
Ранее Life.ru писал об инциденте в столичном регионе. Там украинские спецслужбы обманным путем вовлекли пятерых пенсионерок в подготовку терактов против российских военных, намереваясь использовать их в качестве «живых бомб».