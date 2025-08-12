Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 августа, 06:55

Украинский агент по кличке Ворон пойман за попытку убийства сотрудника Минобороны

ФСБ: Предотвращен теракт в отношении высокопоставленного сотрудника Минобороны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vital Hil

Сотрудники ФСБ пресекли попытку теракта в Московской области, направленного против высокопоставленного представителя Минобороны России, сообщили в Центре общественных связей ведомства. В ходе операции был задержан агент, действовавший под псевдонимом Ворон — гражданин России и Украины 1989 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами за пределами страны.

По данным ФСБ, подозреваемый, следуя указаниям куратора через Telegram, изготовил самодельное взрывное устройство мощностью свыше 60 кг в тротиловом эквиваленте и скрыл его в автомобиле, купленном на средства заказчиков. Машину планировалось припарковать в заранее выбранном месте и привести в действие в момент, когда рядом будет проходить цель — высокопоставленный военный. Злоумышленник был схвачен на трассе М-4 по пути к месту преступления.

В ходе допроса задержанный признался, что сотрудничал с иностранными спецслужбами. Ему обещали возможность вернуться в страну происхождения и избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта, уточнили в ЦОС ФСБ.

ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе
ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе

Ранее Life.ru писал об инциденте в столичном регионе. Там украинские спецслужбы обманным путем вовлекли пятерых пенсионерок в подготовку терактов против российских военных, намереваясь использовать их в качестве «живых бомб».

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ФСБ России
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar