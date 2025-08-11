Киев привлёк пенсионерок для терактов против военных в РФ и хотел сделать из них «живые бомбы»

Киев обманом привлёк пятерых пенсионерок для терактов против российских военных в столичном регионе с целью превратить их в «живые бомбы». Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Следственное управление по Москве и Московской области возбудило уголовные дела по статьям о покушении на теракт группой лиц и о незаконном обороте взрывных устройств.

«По замыслу спецслужб Украины для совершения терактов пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, закамуфлированные под бытовые предметы, подрыв которых также привел бы и к гибели исполнителей, использовав их в качестве «живых бомб», — говорится в сообщении.

По данным Центра общественных связей ФСБ, злоумышленники действовали через мессенджеры Telegram и WhatsApp. Они использовали мошеннические схемы и психологическое давление, чтобы завладеть сбережениями пенсионерок, а также деньгами, вырученными от продажи их жилья. Обещая вернуть потерянные сбережения, они давили психологически, склоняя пожилых людей следить за домами и машинами российских военных, хранить самодельные бомбы из тайников или даже совершать подрывы. После этого женщин планировали привлечь к доставке замаскированных взрывных устройств военнослужащим.