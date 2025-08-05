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5 августа, 13:35

В Омске задержали мошенников, которые обещали «доход до конца жизни»

Волк: Пойманы мошенники, обманувшие 98 человек на 70 миллионов рублей в Омске

Мошенников, обманувших 98 человек на 70 миллионов рублей, поймали в Омске. Обложка © Telegram / Ирина Волк

Мошенников, обманувших 98 человек на 70 миллионов рублей, поймали в Омске. Обложка © Telegram / Ирина Волк

В Омске задержали двух человек, которые похитили у 98 граждан 70 миллионов рублей, обещая им доходы от инвестиций и брокерской деятельности. Злоумышленники обманывали людей, продавая дорогие обучающие курсы и подталкивая к кредитам. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Мошенников, обманувших 98 человек на 70 миллионов рублей, поймали в Омске. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Клиентам, которым обещали высокий стабильный доход до конца жизни, через несколько месяцев прекращали выплачивать проценты от вложенных средств. Это объясняли проблемами на финансовом рынке и рисками инвестиционной деятельности», — написала она.

Двое жителей Омска, действуя под руководством уже осуждённого иностранца, создали схему обмана. Они предлагали работу с обучением и инвестициями на фондовом рынке, вводя в заблуждение клиентов. Многие брали кредиты, чтобы оплатить курсы или вложить деньги в брокерские операции. Когда выплаты дохода прекратились, люди поняли, что стали жертвами мошенничества. Ущерб оценивается в более чем 70 млн рублей.

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Ранее в Череповце полиция задержала мужчину, который передавал данные более 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Используя доступ к компьютерной сети организации, злоумышленник копировал информацию об обращениях на горячие линии и продавал её за криптовалюту.

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Милена Скрипальщикова
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