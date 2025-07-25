В Череповце местный житель слил украинским мошенникам данные 27 тысяч россиян
МВД: В Череповце задержан мужчина, сливший мошенникам данные 27 тысяч россиян
Правоохранители в Череповце задержали мужчину, передавшего данные более чем 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержание мужчины в Череповце. Видео © Telegram / Ирина Волк
«Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тыс. граждан Российской Федерации», — написала Волк.
Уточняется, что в задержании участвовали оперативники УБК МВД России, их коллеги из Вологодской области и сотрудники ФСБ России.
Ранее сообщалось, что в Воронежской области сотрудник транспортной полиции Юго-Восточного ЛУ МВД заключён под стражу по подозрению в поджоге электроподстанций. Мужчину допросили, он подтвердил свои действия в ходе проверки на месте преступления.
Обложка © Telegram / Ирина Волк