В Череповце местный житель слил украинским мошенникам данные 27 тысяч россиян

Правоохранители в Череповце задержали мужчину, передавшего данные более чем 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание мужчины в Череповце. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тыс. граждан Российской Федерации», — написала Волк.

Уточняется, что в задержании участвовали оперативники УБК МВД России, их коллеги из Вологодской области и сотрудники ФСБ России.