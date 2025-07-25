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25 июля, 07:42

В Череповце местный житель слил украинским мошенникам данные 27 тысяч россиян

МВД: В Череповце задержан мужчина, сливший мошенникам данные 27 тысяч россиян

Правоохранители в Череповце задержали мужчину, передавшего данные более чем 27 тысяч россиян украинским телефонным мошенникам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание мужчины в Череповце. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Используя доступ к компьютерной сети организации, мужчина копировал сведения об обращениях на горячие линии и продавал их за криптовалюту. По оперативным материалам, зарубежным мошенникам были предоставлены сведения о более чем 27 тыс. граждан Российской Федерации», — написала Волк.

Уточняется, что в задержании участвовали оперативники УБК МВД России, их коллеги из Вологодской области и сотрудники ФСБ России.

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Ранее сообщалось, что в Воронежской области сотрудник транспортной полиции Юго-Восточного ЛУ МВД заключён под стражу по подозрению в поджоге электроподстанций. Мужчину допросили, он подтвердил свои действия в ходе проверки на месте преступления.

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Обложка © Telegram / Ирина Волк

Мария Любицкая
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