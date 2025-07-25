В Севастополе местного жителя задержали за съёмку антироссийского фильма
ФСБ задержала жителя Севастополя за съёмку антироссийского фильма
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Севастопольские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.
Молодой человек разделял идеи украинского национализма и добровольно присоединился к подпольной организации в декабре 2024 года. С того момента вплоть до марта 2025 года он действовал по указанию главного управления разведки Украины, осуществляя на территории России разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность.
«В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъёмку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Согласно заключению специалиста содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа ВС РФ», — уточнили в УФСБ.
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Севастополя по подозрению в участии в террористической организации (статья 205.5 часть 2 УК РФ). В случае признания виновным, ему может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.
Ранее на Кубани был предотвращён поджог общежития нефтеперерабатывающего завода, который пытался совершить уроженец Центральной Азии при помощи коктейлей Молотова. Замысел был частью его плана по дальнейшему выезду из России и вступлению в ряды террористических организаций в Афганистане.