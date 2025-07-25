В Севастополе местного жителя задержали за съёмку антироссийского фильма

Севастопольские правоохранители задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в участии в международной террористической организации. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Молодой человек разделял идеи украинского национализма и добровольно присоединился к подпольной организации в декабре 2024 года. С того момента вплоть до марта 2025 года он действовал по указанию главного управления разведки Украины, осуществляя на территории России разведывательную и диверсионно-террористическую деятельность.

«В частности, по заданию куратора он осуществил подготовку материалов и последующую видеосъёмку на территории Севастополя антироссийского агитационно-пропагандистского фильма. Согласно заключению специалиста содержание сценария фильма имеет признаки политической ненависти, дискредитации внешней политики РФ по факту воссоединения Крыма с Россией и формирования негативного образа ВС РФ», — уточнили в УФСБ.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Севастополя по подозрению в участии в террористической организации (статья 205.5 часть 2 УК РФ). В случае признания виновным, ему может быть назначено наказание до 20 лет лишения свободы.