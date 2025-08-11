Встреча Путина и Трампа
Регион
11 августа, 06:03

ФСБ задержала амурчанина за подготовку теракта на Транссибе

В Приамурье задержан местный житель, планировавший поджечь релейный шкаф

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Житель Приамурья задержан за попытку диверсии на Транссибе. Мужчина намеревался поджечь релейный шкаф по указке украинских злоумышленников, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.

Как установило ведомство, амурчанин получил предложение от представителя украинской террористической организации через WhatsApp. Ему было обещано вознаграждение в размере 25 тысяч рублей за совершение поджога релейного шкафа на Транссибирской магистрали.

«В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлен амурчанин, который инициативно вступил в электронную переписку с представителем украинской террористической организации и согласился за денежное вознаграждение поджечь релейный шкаф, расположенный на железнодорожном перегоне Транссиба», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Жителю Амурской области грозит до 20 лет лишения свободы. Он задержан и находится под стражей, сообщили в УФСБ.

Ранее в Краснодарском крае были задержаны двое россиян и один уроженец Средней Азии, подозреваемые в попытке поджога объектов транспорта и связи. Мужчины искали нелегальный заработок в интернете и вышли на украинского заказчика.

