В Архангельской области поджигатель релейного шкафа застрелил сотрудника полиции

При задержании подозреваемого в поджоге релейного шкафа в Архангельской области погиб один полицейский, второй получил ранения. Данное заявление сделала пресс-служба транспортного управления МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу.

Неоднократно судимый 46-летний житель Коношского района оказал вооружённое сопротивление при задержании. Как сообщили в пресс-службе, подозреваемый открыл огонь по прибывшим к нему домой трём сотрудникам полиции, которые собирались произвести обыск в рамках расследования поджога релейного шкафа на станции.

«В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму», — говорится в сообщении полиции.

Злоумышленник был задержан. В связи с этим СК по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителей). По предварительным данным, злоумышленник произвёл не менее двух выстрелов, прежде чем был обезврежен. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.