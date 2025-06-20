ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов
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Двух мужчин задержали в Крыму за попытку поджога релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону. Злоумышленники действовали по указке Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
«Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», — говорится в сообщении.
Они признались, что поддерживали связь с представителем ГУР МО через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
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