ФСБ задержала в Крыму двух мужчин за попытку поджога релейных шкафов

Двух мужчин задержали в Крыму за попытку поджога релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону. Злоумышленники действовали по указке Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

«Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», — говорится в сообщении.

Они признались, что поддерживали связь с представителем ГУР МО через мессенджер Telegram. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.